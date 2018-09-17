Общество

Станислав Сикорский
17 Сентября, 2018 17:02

Петербургская прокуратура приняла меры из-за ролика с бранящей школьников учительницей

Кадр из скандального видеоролика.
Источник: chehov-vid.ru
#школа

#Учитель

#Прокуратура
Санкт-Петербург, 17 Сентября - DIXINEWS.

В прокуратуре Пушкинского района Петербурга начали проверку после инцидента с оскорбляющей школьников учительницей, заснятом на камеру.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Видеозапись происшествия обнародовали в интернете. Она демонстрирует издевательства и оскорбления учительницы музыки в отношении подопечных детей.

Так, на ролике длительностью 36 секунд, видно, как женщина называет детей "убогими". Автором, предположительно, стал школьник с одной из задних парт.

"Не понимают своим узким умишком, для чего ходят! Убогие, бедняцкие школы, для бедняков! Бедные во всех отношениях. Ну как так - прийти в школу, сидеть, галдеть?" - слышатся слова педагога на записи.

В прокуратуре отметили, что вызвали сотрудников школы для разбирательства. Надзорное ведомство оценит действия должностных учреждения. После этого будет вынесено решение.

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