Петербургская прокуратура приняла меры из-за ролика с бранящей школьников учительницей

В прокуратуре Пушкинского района Петербурга начали проверку после инцидента с оскорбляющей школьников учительницей, заснятом на камеру.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Видеозапись происшествия обнародовали в интернете. Она демонстрирует издевательства и оскорбления учительницы музыки в отношении подопечных детей.

Так, на ролике длительностью 36 секунд, видно, как женщина называет детей "убогими". Автором, предположительно, стал школьник с одной из задних парт.

"Не понимают своим узким умишком, для чего ходят! Убогие, бедняцкие школы, для бедняков! Бедные во всех отношениях. Ну как так - прийти в школу, сидеть, галдеть?" - слышатся слова педагога на записи.

В прокуратуре отметили, что вызвали сотрудников школы для разбирательства. Надзорное ведомство оценит действия должностных учреждения. После этого будет вынесено решение.