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Станислав Сикорский
17 Сентября, 2018 16:27
В Москве решили, каким должен быть памятник Бодрову-младшему
Сергей Бодров в фильме "Брат-2".
Источник: eg.ru
Москва, 17 Сентября - DIXINEWS.
В Москве могут утвердить инициативу относительно установки памятника российскому актёру Сергею Бодрову-младшему.
Рассмотрением соответствующего вопроса займутся представители специальной комиссии по монументального искусства. Заседания запланированы на предстоящий октябрь.
Монумент может появиться рядом со станцией метро "Баррикадная" и будет представлять собой бронзовую скульптуру. Образом для памятника выбрали персонажа Данилу Багрова, сыгранного Бодровым с фильмах "Брат" и "Брат-2".
Также объект могут установить на территории Покровского бульвара, сквера Кудринской площади или же парка Декабрьского восстания.
Напомним, Сергей Бодров-младший в 2002 году приступил к созданию фильма "Связной". Часть съёмок должна была пройти в североосетинском Кармадонском ущелье. В ходе работы сошёл ледник. Съёмочная группа, включая режиссёра, числится пропавшей без вести.
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