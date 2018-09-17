Под Петербургом застрелили свидетеля по делу о коррупции в СКР - СМИ

На территории Всеволжского района Ленинградского региона обнаружили автомобиль с телом бизнесмена Бадри Шенгелии.

Соответствующую информацию обнародовало издание 47news. Предприниматель числился свидетелем в деле о коррупции среди руководства СК РФ.

"Сегодня днем на Новоприозерском шоссе был обнаружен автомобиль, в котором находится труп мужчины с огнестрельным ранением", - сообщили в петербургском управлении МВД.

Согласно заявленным данным, Шангелия в феврале 2018 года выступил в суде с показаниями. Разбирательство проходило о взяточничестве, в котором подозревали главу управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

Бизнесмен рассказал о многолетних "финансовых отношениях" с чиновником.