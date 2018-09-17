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Станислав Сикорский
17 Сентября, 2018 15:55
Под Петербургом застрелили свидетеля по делу о коррупции в СКР - СМИ
Место происшествия.
Источник: 47news.ru
Санкт-Петербург, 17 Сентября - DIXINEWS.
На территории Всеволжского района Ленинградского региона обнаружили автомобиль с телом бизнесмена Бадри Шенгелии.
Соответствующую информацию обнародовало издание 47news. Предприниматель числился свидетелем в деле о коррупции среди руководства СК РФ.
"Сегодня днем на Новоприозерском шоссе был обнаружен автомобиль, в котором находится труп мужчины с огнестрельным ранением", - сообщили в петербургском управлении МВД.
Согласно заявленным данным, Шангелия в феврале 2018 года выступил в суде с показаниями. Разбирательство проходило о взяточничестве, в котором подозревали главу управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко.
Бизнесмен рассказал о многолетних "финансовых отношениях" с чиновником.
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