Криминал

Станислав Сикорский
17 Сентября, 2018 15:55

Под Петербургом застрелили свидетеля по делу о коррупции в СКР - СМИ

Место происшествия.
Источник: 47news.ru
#уголовноедело

#убийство

#Следственныйкомитет
Санкт-Петербург, 17 Сентября - DIXINEWS.

На территории Всеволжского района Ленинградского региона обнаружили автомобиль с телом бизнесмена Бадри Шенгелии.

Соответствующую информацию обнародовало издание 47news. Предприниматель числился свидетелем в деле о коррупции среди руководства СК РФ.

"Сегодня днем на Новоприозерском шоссе был обнаружен автомобиль, в котором находится труп мужчины с огнестрельным ранением", - сообщили в петербургском управлении МВД.

Согласно заявленным данным, Шангелия в феврале 2018 года выступил в суде с показаниями. Разбирательство проходило о взяточничестве, в котором подозревали главу управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

Бизнесмен рассказал о многолетних "финансовых отношениях" с чиновником.

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