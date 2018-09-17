Украина официально больше не друг России

Соответствующее решение принял глава соседнего государства.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте главы государства.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией, - сказано в указе.

Напомним, СНБО Украины поддержало Порошенко в предложении не продлевать договор о дружбе с Москвой в начале сентября. Теперь МИД Украины должен проинформировать о своём решении российские власти, а также сообщить об этом в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией действовал с 1999 года. С 2014 года между Киевом и Москвой практически отсутствуют двусторонние отношения в связи с присоединением Крыма по итогам референдума и вооружённым конфликтом на Донбассе.