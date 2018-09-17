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Константин Большаков
17 Сентября, 2018 16:00
Украина официально больше не друг России
Украина.
Источник: Tengrinews.kz
Киев, 17 Сентября - DIXINEWS.
Соответствующее решение принял глава соседнего государства.
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте главы государства.
- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией, - сказано в указе.
Напомним, СНБО Украины поддержало Порошенко в предложении не продлевать договор о дружбе с Москвой в начале сентября. Теперь МИД Украины должен проинформировать о своём решении российские власти, а также сообщить об этом в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией действовал с 1999 года. С 2014 года между Киевом и Москвой практически отсутствуют двусторонние отношения в связи с присоединением Крыма по итогам референдума и вооружённым конфликтом на Донбассе.
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