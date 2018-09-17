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Константин Большаков
17 Сентября, 2018 13:17
Опубликованы переговоры украинских военных после падения «Боинга»
Обломки "Боинга" в Украине.
Источник: Ipukr.com
Москва, 17 Сентября - DIXINEWS.
Это доказывает причастность Киева к катастрофе, уверены в Минобороны России.
Министерство обороны РФ в ходе сегодняшней пресс-конференции представило переговоры украинских военных, которые, как заявили в ведомстве, доказывают причастность Украины к катастрофе «Боинга» над Донбассом в июле 2014 года.
Как пояснили в российском Минобороны, голос на записи принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку. Он в те времена был ответственным за воздушную обстановку в зоне вооружённого конфликта.
Утверждается, что записанный разговор произошёл в 2016 году в Одесской области при подготовке радиолокационной станции.
- Пацаны, если будет вот так, то (собьём) ещё один малайзийский «Боинг», - говорит с ненормативной лексикой мужчина на аудиозаписи.
Напомним, сегодня Минобороны заявило, что ракета, которой был сбит лайнер, принадлежит воинской части Украины.
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