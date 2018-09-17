Глава Apple Тим Кук объяснил высокую цену новых iPhone

Корпорация Apple презентовала новые модели смартфона iPhone и объявила их стоимость.

Пользователи сети удивились высоким ценам на новые продукты "Яблока". По словам главы компании Тима Кука, это связано с расширением возможностей гаджетов. Его цитирует портал Nikkei.

Кук отметил, что нынешняя модель iPhone получила расширенные функции. Он полагает вполне законным большую плату за больший комфорт.

Стоит отметить, что "флагман" новой линейки смартфонов - iPhone XS Max при памяти в 512 гигабайт - американцам предстоит выложить 1449 долларов. В России цена установлена на уровне 127 990 рублей.

Другая модель - iPhone XT - обойдётся россиянам в 65 тысяч рублей.