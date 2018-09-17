|
Константин Большаков
17 Сентября, 2018 13:00
Кремль вмешался в ситуацию на выборах в Приморье
Андрей Ищенко.
Источник: Old.deita.ru
Владивосток, 17 Сентября - DIXINEWS.
Там один из кандидатов неожиданно обошёл своего соперника.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг выборов губернатора в Приморском крае. Как заявил господин Песков, Кремль следит за сложившейся обстановкой в регионе, но при этом пока что нужно ориентироваться на заявления Центральной избирательной комиссии.
- Пока ориентируйтесь на все заявления из ЦИК. Главное – это ЦИК, все заявления сделаны, мы также наблюдаем, - передаёт «Интерфакс» слова Пескова.
Напомним, кандидаты в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко и от «Единой России» Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации выборов. Ранее при подсчёте голосов лидировал коммунист, опережая соперника на 8% голосов, однако за ночь представитель правящей партии вырвался вперёд.
Ищенко уже заявил, что объявляет бессрочную голодовку, а в КПРФ пообещали акции протеста в связи со случившимся. В ЦИК направили комиссию в Приморье, чтобы разобраться в ситуации.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия