Кремль вмешался в ситуацию на выборах в Приморье

Там один из кандидатов неожиданно обошёл своего соперника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг выборов губернатора в Приморском крае. Как заявил господин Песков, Кремль следит за сложившейся обстановкой в регионе, но при этом пока что нужно ориентироваться на заявления Центральной избирательной комиссии.

- Пока ориентируйтесь на все заявления из ЦИК. Главное – это ЦИК, все заявления сделаны, мы также наблюдаем, - передаёт «Интерфакс» слова Пескова.

Напомним, кандидаты в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко и от «Единой России» Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации выборов. Ранее при подсчёте голосов лидировал коммунист, опережая соперника на 8% голосов, однако за ночь представитель правящей партии вырвался вперёд.

Ищенко уже заявил, что объявляет бессрочную голодовку, а в КПРФ пообещали акции протеста в связи со случившимся. В ЦИК направили комиссию в Приморье, чтобы разобраться в ситуации.