Общество

Станислав Сикорский
17 Сентября, 2018 12:32

В Роскачестве рассказали, каким должен быть картофель

Сортировка картофеля.
Источник: tass.ru
#Роскачество

#картофель

#проверки
Москва, 17 Сентября - DIXINEWS.

В Роскачестве запланировали масштабную проверку картофеля по целому комплексу показателей.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомстве. Специалисты проверят овощи на соответствии 183 показателям качества и безопасности.

Также будет выявлено, содержится ли в картофеле нитраты, пестициды, ГМО, кадмий, свинец, мышьяк, паразиты. Роскачество не обозначило сроков проверки.

Экспертный анализ включает выявление органолептических показателей - запаха, вкуса и цвета картофеля, его внутренних составляющих. Так, ГОСТ считает недопустимым пятна ржавой окраски, внутренние пустоты, почерневшая сердцевина и многие другие дефекты.

Исследования затрагивают картофель российского, египетского, пакистанского производства. Овощи закупили на рынках и в сетевых магазинах.

Специалисты Роскачества напомнили россиянам, что прежде всего в выборе картофеля нужно обратить внимание на внешний вид клубней. Они должны быть целыми, сухими, при жёлтой и неокрепшей кожуре. Овощи не должны выглядеть проросшими или увядшими, повреждёнными вредителями, влажностью или чрезмерным теплом. На кожуре не должно быть трещин и она не должна отделяться при трении.

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