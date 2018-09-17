Минобороны рассекретило данные о катастрофе «Боинга» на Донбассе

Ракета, которой был сбит лайнер, принадлежала Украине.

В понедельник, 17 сентября, министерство обороны России провело пресс-конференцию, в ходе которой раскрыло ранее неизвестные данные о падении «Боинга» в Украине в 2014 году. От лица военного ведомства говорил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин.

По его словам, «Боинг» был сбит ракетой 9м38, поставленной в войсковую часть 20152 в декабре 1986 года. В настоящий момент эта часть также принадлежит Украине. Как пояснил Паршин, установить принадлежность ракеты удалось по её бортовому номеру, представленному в мае 2018 года международной следственной группой.

При этом представитель Минобороны России заявил, что видеоматериалы о перемещении ЗРК «Бук» были сфальсифицированы. Теперь остаётся ждать реакции Запада на эту информацию.

Напомним, «Боинг-777» разбился 17 июля 2014 года близ села Грабово в районе вооружённого конфликта между самопровозглашёнными ДНР и ЛНР и Украиной. Погибли 298 человек.

Все стороны конфликта возлагают ответственность за произошедшее на своего противника.