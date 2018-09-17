Альбом Пола Маккартни впервые с 1982 года вышел в лидеры Billboard

Британскому музыканту Полу Маккартни удалось возглавить хит-парад журнала Billboard впервые за последние 36 лет.

Экс-участник культовой группы The Beatles попал на верхнюю строку американского топ-200 со своим недавним альбомом Egypt Station. Чуть более, чем за неделю продажи пластинки достигли показателя в 153 тысячи.

В последний раз британский музыкант попадал со своими произведениями в топ американского хит-парада в 1982 году. Тогда он выпустил сольный альбом Tug of War.

Между тем стоит отметить, на родине Маккартни не достиг такого успеха, как за океаном. Пластинка Egypt Station оказалась к настоящему моменту на третьем месте музыкального чарта.

В британском топе экс-биттл не бывал с 1989 года, когда вышел альбом Flowers in the Dirt.