Экономика

Константин Большаков
17 Сентября, 2018 09:08

В Госдуме призвали ввести «сухой закон»

Виталий Милонов.
Источник: Youtube.com
Москва, 17 Сентября - DIXINEWS.

Бороться с пьянством нужно уже сейчас, заявил известный депутат.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил письмо в адрес министерства здравоохранения с предложением ввести «сухой закон» в России. Он предлагает сделать ограничение временным, пока на рынке спиртного не будет наведён порядок.

- Бороться с пьянством нужно начинать прямо сейчас, пока страна не утонула в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья, - передают РИА «Новости» слова Милонова.

Виталий Милонов также считает, что необходимо радикально пересмотреть механизм розничной продажи спиртного и ограничить рекламу алкоголя, в том числе слабого. К пивным и водочным «королям» депутат призвал применять «суровые и безжалостные» меры.

Как пишет «Российская газета», в нашей стране уровень потребления спиртного сохраняется на опасно высоком уровне – около 18 литров спирта на человека в год.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
На Чайковской птицефабрике озвучили планы по продаже ВТМ
Евросоюз опять продлил санкции против России
На Чайковском мясокомбинате назвали дату завершения полевых работ

Очевидцы сняли нападение на американского рэпера 6ix9ine в Москве
Трамп посоветовал американцам уповать на небесные силы во время урагана "Флоренс"
С Дениса Черышева сняли подозрения в антидопинговых нарушениях
Стали известны подробности нового загадочного отравления неизвестным химикатом в Британии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронеже напомнили льготникам о монетизации услуг
Волгоград, 17 Сентября, 10:44.
В Волгоград может приехать с матчем сборная России
Челябинск, 17 Сентября, 10:19.
В Челябинске растёт число незаконных свалок после закрытия полигона
Самара, 17 Сентября, 10:17.
В Самарской области пройдёт инаугурация губернатора
Казань, 17 Сентября, 10:00.
В Казани подорожают платные парковки
Екатеринбург, 17 Сентября, 09:55.
Екатеринбуржец просит организовать его интервью с Илоном Маском за Porsche Cayenne
Омск, 17 Сентября, 09:21.
Омск украсили новым граффити в рамках фестиваля
Пермь, 17 Сентября, 09:20.
В Пермском крае завершены ремонтные работы Чусовского моста
Москва, 17 Сентября, 09:08.
В Госдуме призвали ввести «сухой закон»
Красноярск, 17 Сентября, 08:52.
В Красноярском крае подорожала потребительская корзина
Москва, 17 Сентября, 08:51.
В России начали собирать мощное левое движение
Лондон, 16 Сентября, 15:48.
Раскрыты шокирующие подробности пребывания Петрова и Боширова в Англии
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия