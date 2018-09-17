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Константин Большаков
17 Сентября, 2018 09:08
В Госдуме призвали ввести «сухой закон»
Виталий Милонов.
Источник: Youtube.com
Москва, 17 Сентября - DIXINEWS.
Бороться с пьянством нужно уже сейчас, заявил известный депутат.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил письмо в адрес министерства здравоохранения с предложением ввести «сухой закон» в России. Он предлагает сделать ограничение временным, пока на рынке спиртного не будет наведён порядок.
- Бороться с пьянством нужно начинать прямо сейчас, пока страна не утонула в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья, - передают РИА «Новости» слова Милонова.
Виталий Милонов также считает, что необходимо радикально пересмотреть механизм розничной продажи спиртного и ограничить рекламу алкоголя, в том числе слабого. К пивным и водочным «королям» депутат призвал применять «суровые и безжалостные» меры.
Как пишет «Российская газета», в нашей стране уровень потребления спиртного сохраняется на опасно высоком уровне – около 18 литров спирта на человека в год.
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