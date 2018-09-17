В Госдуме призвали ввести «сухой закон»

Бороться с пьянством нужно уже сейчас, заявил известный депутат.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил письмо в адрес министерства здравоохранения с предложением ввести «сухой закон» в России. Он предлагает сделать ограничение временным, пока на рынке спиртного не будет наведён порядок.

- Бороться с пьянством нужно начинать прямо сейчас, пока страна не утонула в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья, - передают РИА «Новости» слова Милонова.

Виталий Милонов также считает, что необходимо радикально пересмотреть механизм розничной продажи спиртного и ограничить рекламу алкоголя, в том числе слабого. К пивным и водочным «королям» депутат призвал применять «суровые и безжалостные» меры.

Как пишет «Российская газета», в нашей стране уровень потребления спиртного сохраняется на опасно высоком уровне – около 18 литров спирта на человека в год.