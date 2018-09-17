Партии

Константин Большаков
17 Сентября, 2018 08:51

В России начали собирать мощное левое движение

Сергей Миронов.
Источник: Jeka-jj.livejournal.com
#Миронов

#СправедливаяРоссия

#выборы
Москва, 17 Сентября - DIXINEWS.

Его основу составят непарламентские партии.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что сейчас работает над созданием «мощного левого движения». Коалиция собирается из непарламентских партий, отметил Миронов в интервью «Известиям», чтобы усилить позиции «левых» в парламенте к 2021 году.

- Думаю, уже осенью мы продемонстрируем первые результаты переговоров, - подчеркнул политик.

Как пояснил господин Миронов, непарламентские партии могут стать парламентскими «в составе крупной объединённой партии на базе «Справедливой России». Он отметил, что из 77 действующих российских партий лишь 25 активно участвуют в региональных выборах. Однако в итоге это заканчивается «растаскиванием голосов», так как они не преодолевают пятипроцентный барьер.

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