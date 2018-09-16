Раскрыты шокирующие подробности пребывания Петрова и Боширова в Англии

Некий источник сообщил детали пребывания россиян в Великобритании.

Британское издание The Sun со ссылкой на постояльца отеля, где якобы останавливались подозреваемые Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россияне Руслан Боширов и Александр Петров, сообщило подробности досуга мужчин.

Как утверждает источник, накануне 4 марта, когда произошло отравление Скрипалей, из номера россиян будто бы доносился запах наркотических препаратов, а затем к ним пришла женщина, с которой Боширов и Петров вступили в интимную связь. Постоялец говорит, что были слышны громкие стоны, а сама вечеринка продолжалась всю ночь.

При этом, покидая гостиницу, Боширов и Петров поругались с персоналом из-за своего «неподобающего поведения».

Напомним, Боширов и Петров 13 сентября впервые появились перед видеокамерами СМИ и дали интервью, в котором заявили, что не являются сотрудниками российских спецслужб и не имеют отношения к отравлению Скрипалей.