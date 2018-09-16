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Константин Большаков
16 Сентября, 2018 12:37
Завтра Минобороны России выступит с важным заявлением
Авиакатастрофа в Украине.
Источник: Inform-ua.info
Москва, 16 Сентября - DIXINEWS.
Оно касается авиакатастрофы в Украине в 2014 году.
В понедельник, 17 сентября, представители министерства обороны России проведут брифинг. Как пишут РИА «Новости», он будет посвящён «вновь открывшимся обстоятельства крушения «Боинга-777» в Украине. Более подробных сведений агентство не приводит, уточняя лишь, что конференция состоится в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Напомним, «Боинг-777» разбился 17 июля 2014 года близ села Грабово в районе вооружённого конфликта между самопровозглашёнными ДНР и ЛНР и Украиной. Погибли 298 человек.
Все стороны конфликта возлагают ответственность за произошедшее на своего противника.
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