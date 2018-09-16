Политика

Константин Большаков
16 Сентября, 2018 11:44

Лондон оказался бессилен против Москвы из-за Скрипаля

Бен Уоллес.
Источник: Geralforum.com
#Великобритания

#санкции

#Скрипаль
Лондон, 16 Сентября - DIXINEWS.

Страна не может ввести санкции против России в связи с резонансным делом.

Издание The Telegraph сообщило со ссылкой на британского министра безопасности Бена Уоллеса, что Великобритания не может ввести санкции в отношении РФ из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей, пока не завершится Brexit.

Уоллес напомнил, что в мае была принята так называемая «поправка Магнитского», но её и закон о санкциях нельзя ввести, пока страна не покинет Евросоюз. Когда же это осуществится, Лондон намерен разработать собственный механизм введения ограничений.

Напомним, официально Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, однако переходный период предусмотрен до 31 декабря 2020 года. То есть, Лондон не сможет ввести санкции против РФ из-за инцидента в Солсбери ещё минимум 2 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В РФ прокомментировали причастность Петрова и Боширова к ГРУ
США пообещали самые жёсткие санкции против РФ
Петров и Боширов признались, что делали в Солсбери
Читайте в рубрике:
Раскрыты подробности тайной встречи Путина и Синдзо Абэ
К убийству Захарченко оказались причастны западные спецслужбы
Порошенко рассказал, пойдёт ли на выборы президента Украины

С Дениса Черышева сняли подозрения в антидопинговых нарушениях
Трамп посоветовал американцам уповать на небесные силы во время урагана "Флоренс"
Очевидцы сняли нападение на американского рэпера 6ix9ine в Москве
Стали известны подробности нового загадочного отравления неизвестным химикатом в Британии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Завтра Минобороны России выступит с важным заявлением
Лондон, 16 Сентября, 11:44.
Лондон оказался бессилен против Москвы из-за Скрипаля
Вашингтон, 16 Сентября, 11:17.
Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кинематографа
Вашингтон, 16 Сентября, 10:50.
В США посчитали жертв урагана "Флоренс"
Севастополь, 15 Сентября, 17:12.
Вывезенным из Армянска детям продлили каникулы
Москва, 15 Сентября, 17:03.
В РФ прокомментировали причастность Петрова и Боширова к ГРУ
Москва, 15 Сентября, 16:56.
В Новой Москве появится новый парк зимнего спорта
Владивосток, 15 Сентября, 14:10.
Раскрыты подробности тайной встречи Путина и Синдзо Абэ
Донецк, 15 Сентября, 13:02.
К убийству Захарченко оказались причастны западные спецслужбы
Уфа, 15 Сентября, 12:34.
В РБ рассказали о подготовке к международному конгрессу "Апимондия"
Екатеринбург, 15 Сентября, 10:46.
В Екатеринбурге анонсировали крестный ход в честь нового учебного года
Новосибирск, 15 Сентября, 10:35.
В Новосибирске рассказали, когда начнут отапливать дома
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия