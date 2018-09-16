|
Константин Большаков
16 Сентября, 2018 11:44
Лондон оказался бессилен против Москвы из-за Скрипаля
Бен Уоллес.
Источник: Geralforum.com
Лондон, 16 Сентября - DIXINEWS.
Страна не может ввести санкции против России в связи с резонансным делом.
Издание The Telegraph сообщило со ссылкой на британского министра безопасности Бена Уоллеса, что Великобритания не может ввести санкции в отношении РФ из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей, пока не завершится Brexit.
Уоллес напомнил, что в мае была принята так называемая «поправка Магнитского», но её и закон о санкциях нельзя ввести, пока страна не покинет Евросоюз. Когда же это осуществится, Лондон намерен разработать собственный механизм введения ограничений.
Напомним, официально Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, однако переходный период предусмотрен до 31 декабря 2020 года. То есть, Лондон не сможет ввести санкции против РФ из-за инцидента в Солсбери ещё минимум 2 года.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия