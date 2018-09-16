Лондон оказался бессилен против Москвы из-за Скрипаля

Страна не может ввести санкции против России в связи с резонансным делом.

Издание The Telegraph сообщило со ссылкой на британского министра безопасности Бена Уоллеса, что Великобритания не может ввести санкции в отношении РФ из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей, пока не завершится Brexit.

Уоллес напомнил, что в мае была принята так называемая «поправка Магнитского», но её и закон о санкциях нельзя ввести, пока страна не покинет Евросоюз. Когда же это осуществится, Лондон намерен разработать собственный механизм введения ограничений.

Напомним, официально Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, однако переходный период предусмотрен до 31 декабря 2020 года. То есть, Лондон не сможет ввести санкции против РФ из-за инцидента в Солсбери ещё минимум 2 года.