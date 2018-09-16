Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кинематографа

Американский писатель Стивен Кинг ответил на вопрос о лучшем по его мнению фильме в истории.

Соответствующее сообщение творец в жанрах хоррора и триллера обнародовал в Twitter. Кинг считает лучшим фильмом "Крёстный отец 2", вышедший в 1974 году.

"Кто-то спросил меня вчера: "Какой фильм, из которых ты когда-либо видел, является самым лучшим?" - написал Кинг в Twitter. "Крестный отец 2", - заявил писатель.

По его словам, он думал о фильмах всю ночь, хотя не было такой уж необходимости.

Картину "Крёстный отец 2" снял американский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола. Спецнарий написан на основе произведения Марио Пьюзо.

Первая часть трилогии увидела свет в 1972 году. С главными ролями в фильме отметились Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан. Картине присудили три награды "Оскар".

Стивен Кинг за всю карьеру написал более полусотни произведений. Они разошлись по миру общим тиражом в 350 миллионов. Среди книжных хитов писателя - цикл "Тёмная Башня", "Сияние", "Кэрри", "Оно", "Зелёная миля", "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка".