В США посчитали жертв урагана "Флоренс"

Ураган "Флоренс", бушующий на территории Северной Каролины и Южной Каролины, стал причиной гибели 11 человек.

Соответствующую информацию обнародовала телекомпания ABC.

Так, среди жертв стихии указывается мать с ребёнком. На них упало дерево в Уилмингтоне, Северной Каролине. В округе Уэйн того же штата зафиксирована смерть 81-летнего мужчины, упавшего при сборе вещей во время эвакуации.

Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами полагают, что "Флоренс" сейчас бушует в 95 километрах на запад от Миртл-Бич в Южной Каролине. Он передвигается с востока со скоростью 0,9 метра ежесекундно. Скорость порывов ветра достигает 20,1 метра в секунду.

В штатах Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина и Южная Каролина власти объявили о режиме чрезвычайной ситуации. На территории Северной и Южной Каролины произошло большое количество наводнений. В аэропортах Восточного побережья США отменили более тысячи рейсов.