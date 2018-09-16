Происшествия

Станислав Сикорский
16 Сентября, 2018 10:50

В США посчитали жертв урагана "Флоренс"

Последствия урагана "Флоренс" в США.
Источник: ap.org
#ураган

#неблагоприятнаяпогода

#жертвы
Вашингтон, 16 Сентября - DIXINEWS.

Ураган "Флоренс", бушующий на территории Северной Каролины и Южной Каролины, стал причиной гибели 11 человек.

Соответствующую информацию обнародовала телекомпания ABC.

Так, среди жертв стихии указывается мать с ребёнком. На них упало дерево в Уилмингтоне, Северной Каролине. В округе Уэйн того же штата зафиксирована смерть 81-летнего мужчины, упавшего при сборе вещей во время эвакуации.

Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами полагают, что "Флоренс" сейчас бушует в 95 километрах на запад от Миртл-Бич в Южной Каролине. Он передвигается с востока со скоростью 0,9 метра ежесекундно. Скорость порывов ветра достигает 20,1 метра в секунду.

В штатах Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина и Южная Каролина власти объявили о режиме чрезвычайной ситуации. На территории Северной и Южной Каролины произошло большое количество наводнений. В аэропортах Восточного побережья США отменили более тысячи рейсов.

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