|
Станислав Сикорский
16 Сентября, 2018 10:50
В США посчитали жертв урагана "Флоренс"
Последствия урагана "Флоренс" в США.
Источник: ap.org
Вашингтон, 16 Сентября - DIXINEWS.
Ураган "Флоренс", бушующий на территории Северной Каролины и Южной Каролины, стал причиной гибели 11 человек.
Соответствующую информацию обнародовала телекомпания ABC.
Так, среди жертв стихии указывается мать с ребёнком. На них упало дерево в Уилмингтоне, Северной Каролине. В округе Уэйн того же штата зафиксирована смерть 81-летнего мужчины, упавшего при сборе вещей во время эвакуации.
Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами полагают, что "Флоренс" сейчас бушует в 95 километрах на запад от Миртл-Бич в Южной Каролине. Он передвигается с востока со скоростью 0,9 метра ежесекундно. Скорость порывов ветра достигает 20,1 метра в секунду.
В штатах Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина и Южная Каролина власти объявили о режиме чрезвычайной ситуации. На территории Северной и Южной Каролины произошло большое количество наводнений. В аэропортах Восточного побережья США отменили более тысячи рейсов.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия