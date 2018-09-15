Общество

Станислав Сикорский
15 Сентября, 2018 17:12

Вывезенным из Армянска детям продлили каникулы

Вывоз детей в Армянске.
Источник: tvc.ru
#завод

#загрязнениевоздуха

#дети
Севастополь, 15 Сентября - DIXINEWS.

В Армянске из-за выброса на заводе "Крымский Титан" продлили внеплановые каникулы для местных детей.

Об этом стало известно из заявления главы администрации города Василия Телиженко. Его цитирует издание ТАСС. Дети получили дополнительную неделю отдыха.

"Каникулы детям продлены еще на неделю. Это решение оперативного штаба. По информации министерства образования, три недели можно вычесть из учебного процесса за счет будущих каникул, потом будут нагонять", - подчеркнул мэр Армянска.

Стоит напомнить, что сейчас дети находятся в оздоровительных учреждениях с сопровождающими их родителями. Их туда вывезли после химического выброса за счёт государства.

Инцидент зафиксирован в ночь на 24 августа. Местные жители обратили внимание на запах кислоты. Причиной стал о испарение кислотонакопителя.

Работа "Крымского Титана" остановлена на две недели. Представители СК РФ возбудили уголовное дело по факту случившегося. На территории Армянска в пятницу, 14 сентября, вели режим ЧС.

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