В РФ прокомментировали причастность Петрова и Боширова к ГРУ

Лондон обвиняет их в причастности к отравлению Скрипалей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что публикации западных средств массовой информации о причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к российским спецслужбам являются дезинформацией. Об этом Захарова написала на своей странице в фейсбуке.

По её словам, «речь идёт о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу». Она напомнила, что первоначально в Великобритании считали, что «таких людей нет вообще», а «тут люди нашлись».

- Почему «Бэллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть хотя бы одно доказательство «причастности» Петрова и Боширова к отравлению? – спрашивает Мария Захарова.

Напомним, на прошедшей неделе Петров и Боширов впервые дали интервью СМИ перед видеокамерой. Они заявили, что являются бизнесменами средней руки, а в Солсбери летали, чтобы посмотреть достопримечательности. Причастность к ГРУ и отравлению Скрипаля мужчины опровергли.