|
Константин Большаков
15 Сентября, 2018 17:03
В РФ прокомментировали причастность Петрова и Боширова к ГРУ
Мария Захарова.
Источник: Gosrf.ru
Москва, 15 Сентября - DIXINEWS.
Лондон обвиняет их в причастности к отравлению Скрипалей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что публикации западных средств массовой информации о причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к российским спецслужбам являются дезинформацией. Об этом Захарова написала на своей странице в фейсбуке.
По её словам, «речь идёт о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу». Она напомнила, что первоначально в Великобритании считали, что «таких людей нет вообще», а «тут люди нашлись».
- Почему «Бэллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть хотя бы одно доказательство «причастности» Петрова и Боширова к отравлению? – спрашивает Мария Захарова.
Напомним, на прошедшей неделе Петров и Боширов впервые дали интервью СМИ перед видеокамерой. Они заявили, что являются бизнесменами средней руки, а в Солсбери летали, чтобы посмотреть достопримечательности. Причастность к ГРУ и отравлению Скрипаля мужчины опровергли.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия