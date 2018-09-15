Раскрыты подробности тайной встречи Путина и Синдзо Абэ

Лидеры обсуждали мирный договор.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели частную беседу во время посещения турнира по дзюдо во Владивостоке 12 сентября. Об этом сообщил телеканал NHK. При встрече лидеров присутствовал лишь переводчик.

По данным источника телеканала, беседа была посвящена мирному договору. Речь шла об основных позициях сторон по данному вопросу. При этом позднее сам Абэ отметил, что был произведён обмен мнениями с Путиным.

Как отметил японский лидер, позиция его страны заключается в том, чтобы сначала решить территориальный вопрос, после чего можно будет говорить о заключении мирного договора.

- Эту позицию я озвучивал и до, и после этого высказывания. От президента Путина была реакция, - заметил Синдзо Абэ.

Напомним, ранее сам российский лидер заявил о необходимости и готовности заключить мирный договор с Японией, которого страны не достигли с конца Второй мировой войны.