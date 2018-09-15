Политика

Константин Большаков
15 Сентября, 2018 14:10

Раскрыты подробности тайной встречи Путина и Синдзо Абэ

Синдзо Абэ и Владимир Путин во Владивостоке.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Абэ

#Япония
Владивосток, 15 Сентября - DIXINEWS.

Лидеры обсуждали мирный договор.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели частную беседу во время посещения турнира по дзюдо во Владивостоке 12 сентября. Об этом сообщил телеканал NHK. При встрече лидеров присутствовал лишь переводчик.

По данным источника телеканала, беседа была посвящена мирному договору. Речь шла об основных позициях сторон по данному вопросу. При этом позднее сам Абэ отметил, что был произведён обмен мнениями с Путиным.

Как отметил японский лидер, позиция его страны заключается в том, чтобы сначала решить территориальный вопрос, после чего можно будет говорить о заключении мирного договора.

- Эту позицию я озвучивал и до, и после этого высказывания. От президента Путина была реакция, - заметил Синдзо Абэ.

Напомним, ранее сам российский лидер заявил о необходимости и готовности заключить мирный договор с Японией, которого страны не достигли с конца Второй мировой войны.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
От Путина потребовали уволить главу Росгвардии
Путин рассказал, хочет ли Россия войны
Россия и Япония решили помириться
Читайте в рубрике:
В РФ прокомментировали причастность Петрова и Боширова к ГРУ
К убийству Захарченко оказались причастны западные спецслужбы
Порошенко рассказал, пойдёт ли на выборы президента Украины

Кубинские торговцы песнями зазывают покупателей
О повреждении сверлом защиты "Союза" стало известно во время работ
Хозяин украденного золотого клада в Курске рассказал, как его нашел
Кто на самом деле отравил Скрипаля?
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФ прокомментировали причастность Петрова и Боширова к ГРУ
Владивосток, 15 Сентября, 14:10.
Раскрыты подробности тайной встречи Путина и Синдзо Абэ
Донецк, 15 Сентября, 13:02.
К убийству Захарченко оказались причастны западные спецслужбы
Уфа, 15 Сентября, 12:34.
В РБ рассказали о подготовке к международному конгрессу "Апимондия"
Екатеринбург, 15 Сентября, 10:46.
В Екатеринбурге анонсировали крестный ход в честь нового учебного года
Новосибирск, 15 Сентября, 10:35.
В Новосибирске рассказали, когда начнут отапливать дома
Воронеж, 15 Сентября, 08:27.
Судебные приставы Воронежа проведут акцию по взысканию штрафов
Москва, 14 Сентября, 17:16.
От Путина потребовали уволить главу Росгвардии
Севастополь, 14 Сентября, 16:40.
МЧС введёт в Армянске ЧС из-за выброса
Москва, 14 Сентября, 16:30.
МВД раскрыло, когда перейдёт на российские компьютеры и софт
Вашингтон, 14 Сентября, 16:09.
В Facebook рассказали, как соцсеть будет проверять подлинность фото и видео
За рубежом, 14 Сентября, 15:25.
Капитана сборной Хорватии Модрича обвинили в финансовых махинациях
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия