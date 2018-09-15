К убийству Захарченко оказались причастны западные спецслужбы

Расследование теракта в центре Донецка продвинулось вперёд.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что к убийству бывшего главы республики Александра Захарченко причастны западные спецслужбы.

Сам теракт был совершён пятым департаментом ДКР СБУ, пояснил Пушилин. Выяснилось, что при взрыве были применены «высокие технологии», которые нет на вооружении у украинских силовиков.

- Это даёт понимание, что данный теракт совершён при содействии западных спецслужб, - добавил врио главы самопровозглашённой республики.

Пушилин также сказал, что задержан один подозреваемый по этому резонансному делу, который дал показания.

Напомним, Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» 31 августа в Донецке.