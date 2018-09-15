Политика

Константин Большаков
15 Сентября, 2018 13:02

К убийству Захарченко оказались причастны западные спецслужбы

Кафе "Сепар".
Источник: Gorlovka.ua
#Пушилин

#ДНР

#СБУ
Донецк, 15 Сентября - DIXINEWS.

Расследование теракта в центре Донецка продвинулось вперёд.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что к убийству бывшего главы республики Александра Захарченко причастны западные спецслужбы.

Сам теракт был совершён пятым департаментом ДКР СБУ, пояснил Пушилин. Выяснилось, что при взрыве были применены «высокие технологии», которые нет на вооружении у украинских силовиков.

- Это даёт понимание, что данный теракт совершён при содействии западных спецслужб, - добавил врио главы самопровозглашённой республики.

Пушилин также сказал, что задержан один подозреваемый по этому резонансному делу, который дал показания.

Напомним, Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» 31 августа в Донецке.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В МИД объяснили появление ФСБ в ДНР
«Народный губернатор» Губарев возвращается в ДНР
Россия согласилась поддерживать ДНР
Читайте в рубрике:
В РФ прокомментировали причастность Петрова и Боширова к ГРУ
Раскрыты подробности тайной встречи Путина и Синдзо Абэ
Порошенко рассказал, пойдёт ли на выборы президента Украины

Кубинские торговцы песнями зазывают покупателей
О повреждении сверлом защиты "Союза" стало известно во время работ
Хозяин украденного золотого клада в Курске рассказал, как его нашел
Кто на самом деле отравил Скрипаля?
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФ прокомментировали причастность Петрова и Боширова к ГРУ
Владивосток, 15 Сентября, 14:10.
Раскрыты подробности тайной встречи Путина и Синдзо Абэ
Донецк, 15 Сентября, 13:02.
К убийству Захарченко оказались причастны западные спецслужбы
Уфа, 15 Сентября, 12:34.
В РБ рассказали о подготовке к международному конгрессу "Апимондия"
Екатеринбург, 15 Сентября, 10:46.
В Екатеринбурге анонсировали крестный ход в честь нового учебного года
Новосибирск, 15 Сентября, 10:35.
В Новосибирске рассказали, когда начнут отапливать дома
Воронеж, 15 Сентября, 08:27.
Судебные приставы Воронежа проведут акцию по взысканию штрафов
Москва, 14 Сентября, 17:16.
От Путина потребовали уволить главу Росгвардии
Севастополь, 14 Сентября, 16:40.
МЧС введёт в Армянске ЧС из-за выброса
Москва, 14 Сентября, 16:30.
МВД раскрыло, когда перейдёт на российские компьютеры и софт
Вашингтон, 14 Сентября, 16:09.
В Facebook рассказали, как соцсеть будет проверять подлинность фото и видео
За рубежом, 14 Сентября, 15:25.
Капитана сборной Хорватии Модрича обвинили в финансовых махинациях
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия