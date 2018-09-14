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Константин Большаков
14 Сентября, 2018 17:16
От Путина потребовали уволить главу Росгвардии
Владимир Путин и Виктор Золотов.
Источник: Spektr.press
Москва, 14 Сентября - DIXINEWS.
Инициативу Золотова оценили далеко не все.
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова направила обращение в адрес президента РФ Владимира Путина с требованием отправить в отставку директора Росгвардии Виктора Золотова. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Как считает госпожа Слабунова, «действия Золотова порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью». Кроме того, глава «Яблока» также обратилась к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить слова Золотова на содержание в них состава преступления.
Напомним, во вторник Росгвардия опубликовала обращение Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному, в котором вызвал его на «дуэль» и пообещал сделать из политика «хорошую сочную отбивную». Сегодня в ведомстве заявили, что это видео было инициативой самого Золотова, а не Росгвардии.
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