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Станислав Сикорский
14 Сентября, 2018 16:40
МЧС введёт в Армянске ЧС из-за выброса
Завод "Крымский Титан".
Источник: ru.krymr.com
Севастополь, 14 Сентября - DIXINEWS.
На территории крымского города Армянска введут режим ЧС из-за выброса неизвестного вещества.
Об этом стало известно из заявления заместителя главы управления МЧС РФ в Республике Крым Алексея Фридмана. Он выступил перед журналистами в пятницу, 14 сентября.
"Сегодня до конца дня будет введен режим ЧС", - подчеркнул Фридман.
Стоит отметить, что выброс произошёл из-за обмельчания кислотонакопителя предприятия. Деревья, крыши и стены домов Армянска покрылись маслянистым желтоватым налётом.
Работу "Крымского Титана" ранее остановили на две недели. На аналогичный срок из города вывезли в пансионаты детей за государственный счёт.
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