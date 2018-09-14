Экология

Станислав Сикорский
14 Сентября, 2018 16:40

МЧС введёт в Армянске ЧС из-за выброса

Завод "Крымский Титан".
Источник: ru.krymr.com
#завод

#загрязнениевоздуха

#ЧС
Севастополь, 14 Сентября - DIXINEWS.

На территории крымского города Армянска введут режим ЧС из-за выброса неизвестного вещества.

Об этом стало известно из заявления заместителя главы управления МЧС РФ в Республике Крым Алексея Фридмана. Он выступил перед журналистами в пятницу, 14 сентября.

"Сегодня до конца дня будет введен режим ЧС", - подчеркнул Фридман.

Стоит отметить, что выброс произошёл из-за обмельчания кислотонакопителя предприятия. Деревья, крыши и стены домов Армянска покрылись маслянистым желтоватым налётом.

Работу "Крымского Титана" ранее остановили на две недели. На аналогичный срок из города вывезли в пансионаты детей за государственный счёт.

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