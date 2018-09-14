МВД раскрыло, когда перейдёт на российские компьютеры и софт

В Министерстве внутренних дел России запланировали переход на пользование компьютерами отечественного производства.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Речь также идёт о специально разработанном российскими специалистами программном обеспечении.

В МВД обратили внимание на давнее использование российских средств защиты информации. Переход на отечественную компьютерную технику должен начаться в 2019 году.

"По результатам апробации вычислительные комплексы и программное обеспечение российского производства планируются к постановке на снабжение в органах внутренних дел Российской Федерации с целью дальнейшего планомерного внедрения в 2019 году", - сообщили в министерстве.