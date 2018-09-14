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Станислав Сикорский
14 Сентября, 2018 16:30
МВД раскрыло, когда перейдёт на российские компьютеры и софт
Компьютерная техника МВД.
Источник: ria.ru
Москва, 14 Сентября - DIXINEWS.
В Министерстве внутренних дел России запланировали переход на пользование компьютерами отечественного производства.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Речь также идёт о специально разработанном российскими специалистами программном обеспечении.
В МВД обратили внимание на давнее использование российских средств защиты информации. Переход на отечественную компьютерную технику должен начаться в 2019 году.
"По результатам апробации вычислительные комплексы и программное обеспечение российского производства планируются к постановке на снабжение в органах внутренних дел Российской Федерации с целью дальнейшего планомерного внедрения в 2019 году", - сообщили в министерстве.
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