Технологии и наука

Станислав Сикорский
14 Сентября, 2018 16:09

В Facebook рассказали, как соцсеть будет проверять подлинность фото и видео

Пользователи Facebook.
Источник: ibtimes.com
#Facebook

#фотография

#проверки
Вашингтон, 14 Сентября - DIXINEWS.

В социальной сети Facebook стартовала программа по проверке фотографий и видеозаписей на достоверность.

Об этом стало известно из корпоративного блога менеджера Facebook Inc по продуктам Антонии Вудфорд. По её словам, ещё недавно фактчекинг выполняли люди. Они проверяли текстовые сообщения.

Специалисты компании ведут активную разработку новых технологий. Их цель - "разобраться с иными формами дезинформации".

Facebook использует специально разработанную самообучающуюся модель, чтобы выявить потенциально лживый контент. Один из методов - обратная связь с пользователями социальной сети.

Избранные фотоматериалы отправляют для фактчекинга ряду независимых партнёров Facebook. Большая часть из них обладает техникой визуальной проверки подобных данных.

Вудфорд отметила, что в проверку входит извлечение текста из фотографий путём оптического распознавания символов.

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