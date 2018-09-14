Капитана сборной Хорватии Модрича обвинили в финансовых махинациях

Полузащитнику сборной Хорватии по футболу Луку Модрича обвинили в неуплате налогов в испанскую казну на сумму 1,2 миллиона евро.

Соответствующую информацию обнародовало испанское издание Marca. Фктболист также выступает за мадридский "Реал".

Согласно заявленным данным, Модрич не уплатил налоги в 2012 году. В тот он вошёл в состав испанского клуба. До сентября того года футболист жил в Британии. Несмотря на проведённые четыре месяца на пиренейском полуострове, спортсмен должен был уплатить налоги.

В настоящий момент Модрич начал судебные тяжбы против Налогового агентства Испании и по другому делу. Ему уже оштрафовали на 2,1 миллиона евро. Адвокаты подали апелляцию по вердикту.

Стоит отметить, что хорватский футболист до "Реала" играл за лондонский "Тоттенхэм". В испанском клубе он четырежды становился победителем Лиги чемпионов, отыграв 261 матч при 13 голах и 40 голевых передачах.

Непосредственно за сборную родной страны Модрич выступил на поле 115 раз, забив 14 мячей и отдав 18 голевых передач. В рамках ЧМ-2018 он стал капитаном команды. Хорваты дошли до финала и уступили кубок французам со счётом 2:4.

Модрича признали лучшим игроком чемпионата.