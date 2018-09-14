В Росгвардии оправдались за вызов Навального на дуэль

Видеоролик оказался личной инициативой директора ведомства.

Пресс-служба Росгвардии опубликовала на своём сайте разъяснение по поводу видеозаписи директора Виктора Золотова, в которой силовик вызывает на дуэль оппозиционера Алексея Навального. Как пояснили в ведомстве, данная запись была сделана Золотовым «исключительно по собственной инициативе» и сразу же опубликована.

- В целом информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности, - заверили силовики.

Напомним, в своём обращении к Навальному Золотов вызвал его на поединок «на ринг, на татами, куда угодно». Сам оппозиционер не ответил на вызов главы Росгвардии, так как отбывает административный арест.

В Кремле, комментируя произошедшее, заявили, что бороться «с клеветой» Навального «можно любыми способами».