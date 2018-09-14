Экономика

Константин Большаков
14 Сентября, 2018 13:31

На Чайковской птицефабрике озвучили планы по продаже ВТМ

Витаминно-травяная мука.
Источник: dixinews.ru
#ПтицефабрикаЧайковская

#ВТМ

#сельскоехозяйство
Чайковский, 14 Сентября - DIXINEWS.

Это один из главных компонентов в кормлении птиц и животных.

ЗАО Птицефабрика «Чайковская» в 2018 году планирует заготовить 1500 тонн витаминно-травяной муки. Об этом корреспонденту ИА «DixiNews» рассказал главный агроном предприятия Андрей Макаров.

По словам Андрея Васильевича, на сегодняшний день работники птицефабрики заготовили уже 1333 тонны витаминно-травяной муки и заготовка продолжается. Кроме того, он озвучил планы по продаже ВТМ в нынешнем сезоне.

- На продажу планируется 800 тонн витаминно-травяной муки, остальное оставим себе, - сообщил главный агроном Чайковской птицефабрики. – Продукцию приобретают предприятия в Удмуртии, Челябинской области, в Перми и Ярославле.

ВТМ от ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» пользуется высоким спросом. Предприятие уже реализовало около 500 тонн продукции, планируется продать ещё порядка 200-300 тонн.

Отметим, что витаминно-травяная мука - это один из основных белково-витаминных составляющих в кормлении птицы, а также молодняка животных. В отличие от обычной пшеницы, в данной муке много протеина и ценного каротина. ВТМ также богата наличием витаминов группы А, Е, В2 и В4 в достаточно легкоусвояемой форме и безазотисто-экстративными вещствами, придающими яйцу и мясу кур неповторимый вкус.

ВТМ производится из люцерны и трав-однолеток (засеиваются птицефабрикой на площади в 700 гектар), которые после сбора и сушки прессуются в гранулы. Фасуются эти гранулы в мешки «биг-бег» в любых объёмах – от 50 до 500 кг.

Приобрести витаминно-травяную муку производства Чайковской птицефабрики можно, обратившись в отдел сбыта предприятия.

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