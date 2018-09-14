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Станислав Сикорский
14 Сентября, 2018 13:09
В Рособрнадзоре рассказали об изменении сложности ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Источник: rg.ru
Москва, 14 Сентября - DIXINEWS.
В Роспобрнадзоре обнародовали планы относительно сложности экзаменов для школьников 9-х и 11-х классов.
С соответствующим заявлением выступил в рамках Всероссийской встречи с родителями глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, власти не планируют усложнять экзамены.
Руководителю надзорной структуры задали вопрос о том, с чем связано усложнение заданий в Государственной итоговой аттестации по русскому языку.
Действие результатов ЕГЭ продолжается в течение четырёх лет после сдачи. По этой причине невозможно менять сложность экзаменации. Это нарушит стабильность.
"Единственное, что дополняется, это устная часть, собеседование при допуске к аттестации в 9-х классах. Не думаю, что это усложнение. Это, наоборот, возможность оценить устную речь," - подчеркнул Кравцов.
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