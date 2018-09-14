Общество

Станислав Сикорский
14 Сентября, 2018 13:09

В Рособрнадзоре рассказали об изменении сложности ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Источник: rg.ru
#рособрнадзор

#ЕГЭ

#образование
Москва, 14 Сентября - DIXINEWS.

В Роспобрнадзоре обнародовали планы относительно сложности экзаменов для школьников 9-х и 11-х классов.

С соответствующим заявлением выступил в рамках Всероссийской встречи с родителями глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, власти не планируют усложнять экзамены.

Руководителю надзорной структуры задали вопрос о том, с чем связано усложнение заданий в Государственной итоговой аттестации по русскому языку.

Действие результатов ЕГЭ продолжается в течение четырёх лет после сдачи. По этой причине невозможно менять сложность экзаменации. Это нарушит стабильность.

"Единственное, что дополняется, это устная часть, собеседование при допуске к аттестации в 9-х классах. Не думаю, что это усложнение. Это, наоборот, возможность оценить устную речь," - подчеркнул Кравцов.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
НИТУ "МИСиС" и CERN открыли набор на уникальный курс для физиков и инженеров
Названы регионы с самыми дорогими школьными принадлежностями
Роскомнадзор заблокировал почти сотню сайтов с ответами к ЕГЭ
Читайте в рубрике:
МВД раскрыло, когда перейдёт на российские компьютеры и софт
На Дальнем Востоке выдано почти 43 тысячи электронных виз
В РФ задумали ужесточить антитабачное законодательство

С Дениса Черышева сняли подозрения в антидопинговых нарушениях
Очевидцы сняли нападение на американского рэпера 6ix9ine в Москве
Стали известны подробности нового загадочного отравления неизвестным химикатом в Британии
Стали известны причины взрывов, после которых загорелись 70 домов в США
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От Путина потребовали уволить главу Росгвардии
Севастополь, 14 Сентября, 16:40.
МЧС введёт в Армянске ЧС из-за выброса
Москва, 14 Сентября, 16:30.
МВД раскрыло, когда перейдёт на российские компьютеры и софт
Вашингтон, 14 Сентября, 16:09.
В Facebook рассказали, как соцсеть будет проверять подлинность фото и видео
За рубежом, 14 Сентября, 15:25.
Капитана сборной Хорватии Модрича обвинили в финансовых махинациях
Пермь, 14 Сентября, 15:01.
В Перми почтили память жертв авиакатастрофы 2008 года
Москва, 14 Сентября, 14:23.
В Росгвардии оправдались за вызов Навального на дуэль
Нижний Новгород, 14 Сентября, 14:08.
Зам Никитина потерял должность и попал в поле зрения силовиков
Чайковский, 14 Сентября, 13:31.
На Чайковской птицефабрике озвучили планы по продаже ВТМ
Москва, 14 Сентября, 13:09.
В Рособрнадзоре рассказали об изменении сложности ЕГЭ
Москва, 14 Сентября, 13:07.
В Москве проверять застройщиков будут в 2 раза чаще
Москва, 14 Сентября, 12:52.
ВЦИОМ выяснил, кто поддерживает "сухой закон" и запрет продажи алкоголя до 21 года
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия