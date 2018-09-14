В Рособрнадзоре рассказали об изменении сложности ЕГЭ

В Роспобрнадзоре обнародовали планы относительно сложности экзаменов для школьников 9-х и 11-х классов.

С соответствующим заявлением выступил в рамках Всероссийской встречи с родителями глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, власти не планируют усложнять экзамены.

Руководителю надзорной структуры задали вопрос о том, с чем связано усложнение заданий в Государственной итоговой аттестации по русскому языку.

Действие результатов ЕГЭ продолжается в течение четырёх лет после сдачи. По этой причине невозможно менять сложность экзаменации. Это нарушит стабильность.

"Единственное, что дополняется, это устная часть, собеседование при допуске к аттестации в 9-х классах. Не думаю, что это усложнение. Это, наоборот, возможность оценить устную речь," - подчеркнул Кравцов.