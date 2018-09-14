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Станислав Сикорский
14 Сентября, 2018 12:52

ВЦИОМ выяснил, кто поддерживает "сухой закон" и запрет продажи алкоголя до 21 года

Алкоголь в супермаркете.
Источник: newkaliningrad.ru
#алкоголь

#ограничение

#торговля
Москва, 14 Сентября - DIXINEWS.

Более половины россиян поддержали идею о запрете продажи алкоголя гражданам до 21 года.

Соответствующие результаты получили в ходе опроса специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Порядка 60 процентов респондентов высказали поддержку ограничению. Около 40 процентов полагают, что меры недостаточно суровые.

"Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей поддержкой россиян пользуется запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года (58%)", - гласит заявление ВЦИОМ.

Россияне поддержали пропаганду ЗОЖ и идею о запрете рекламы алкоголя. С такими мерами согласились 54 и 49 процентов респондентов соответственно.

Специалисты выявили снижение числа людей, которые считают необходимым уголовно наказывать за распитие спиртного в публичных местах или же появление там в нетрезвом виде. С 2005 года их число снизилось с 39 до 33 процентов.

Радикальные ограничительные меры вроде "сухого закона" поддержали 12 процентов опрошенных.

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ВЦИОМ выяснил, кто поддерживает "сухой закон" и запрет продажи алкоголя до 21 года
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