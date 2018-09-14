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Станислав Сикорский
14 Сентября, 2018 12:22
СМИ сообщили новые подробности инцидента на МКС
Космический корабль "Союз".
Источник: nasa.gov
Москва, 14 Сентября - DIXINEWS.
Команда астронавтов обнаружила новые следы от дрели в обшивке российского корабля "Союз МС-09".
Об этом сообщил источник ТАСС, связанный с ракетно-космической отраслью. Эти отверстия также повлияли на падение давление на борту МКС.
"Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса", - сообщил информатор.
Команда станции отсняла на фото и видео отверстия при помощи эндоскопа. Сверло прошло корпус насквозь и упёрлось в поверхность внешней негерметичной защиты.
Источник отметил, что установка вышеозначенного защитного слоя проходит как предпоследний этап сборки аппарата. После этого "Союз" направляют специалистам цеха окончательной сборки.
Официального подтверждения информации о новых следах работы дрелью ещё не обнародовали.
Стоит напомнить, представители Роскосмоса отказались комментировать произошедший на МКС инцидент. Сейчас все подробности выясняет экспертная комиссия. Ведомство призвало дождаться окончательных результатов проверки.
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