Политика

Константин Большаков
14 Сентября, 2018 11:54

Порошенко рассказал, пойдёт ли на выборы президента Украины

Пётр Порошенко.
Источник: Forum.topwar.ru
#Порошенко

#выборыпрезидента

#Украина
Киев, 14 Сентября - DIXINEWS.

Выбирать нового главу государства украинцы будут совсем скоро.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи «Ялтинская европейская стратегия», которая прошла в Киеве, ответил на вопрос об участии в выборах президента страны. Как подчеркнул украинский лидер, о своём решении он заявит не раньше начала избирательной кампании.

- Когда объявлю, что пойду на выборы? Когда начнётся избирательная кампания, - передают местные СМИ слова Петра Порошенко.

При этом ранее уже сообщалось, что руководить предвыборным штабом действующего президента Украины будет первый замглавы его администрации Виталий Ковальчук. Выборы главы государства в Украине пройдут 31 марта будущего года.

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