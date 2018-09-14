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Константин Большаков
14 Сентября, 2018 11:54
Порошенко рассказал, пойдёт ли на выборы президента Украины
Пётр Порошенко.
Источник: Forum.topwar.ru
Киев, 14 Сентября - DIXINEWS.
Выбирать нового главу государства украинцы будут совсем скоро.
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи «Ялтинская европейская стратегия», которая прошла в Киеве, ответил на вопрос об участии в выборах президента страны. Как подчеркнул украинский лидер, о своём решении он заявит не раньше начала избирательной кампании.
- Когда объявлю, что пойду на выборы? Когда начнётся избирательная кампания, - передают местные СМИ слова Петра Порошенко.
При этом ранее уже сообщалось, что руководить предвыборным штабом действующего президента Украины будет первый замглавы его администрации Виталий Ковальчук. Выборы главы государства в Украине пройдут 31 марта будущего года.
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