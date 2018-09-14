Порошенко рассказал, пойдёт ли на выборы президента Украины

Выбирать нового главу государства украинцы будут совсем скоро.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи «Ялтинская европейская стратегия», которая прошла в Киеве, ответил на вопрос об участии в выборах президента страны. Как подчеркнул украинский лидер, о своём решении он заявит не раньше начала избирательной кампании.

- Когда объявлю, что пойду на выборы? Когда начнётся избирательная кампания, - передают местные СМИ слова Петра Порошенко.

При этом ранее уже сообщалось, что руководить предвыборным штабом действующего президента Украины будет первый замглавы его администрации Виталий Ковальчук. Выборы главы государства в Украине пройдут 31 марта будущего года.