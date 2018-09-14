Российская оборонка больше не зависит от Украины

Все украинские запчасти заменены отечественными аналогами.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия полностью заменила производившиеся ранее на Украине комплектующие для военной техники аналогами отечественного производства. Данный вопрос «закрыт окончательно», пишут РИА «Новости» со ссылкой на чиновника.

- Все болевые точки, которые действительно ещё испытывали в 2014 году, пройдены, - заверил Борисов.

Как пояснил представитель правительства, российская армия зависела от поставок из Украины вертолётных двигателей, турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов, а также электроники. Теперь все эти комплектующие заменены деталями, произведёнными российскими предприятиями, добавил Борисов.