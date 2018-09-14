США пообещали самые жёсткие санкции против РФ

Эти меры связаны с пресловутым делом Скрипалей.

Помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Вашингтон планирует введение «очень жёсткого» второго пакета санкций против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как заявила представитель Госдепа, Москва не разрешила проверить объекты, связанные с химическим оружием, и не предоставила гарантий того, что не будет использовать его снова. Насколько известно, реструктивные меры вступят в силу уже в ноябре и затронут банки, закупки товаров оборонного назначения и оказание финансовой помощи.

Напомним, новые санкции из-за дела Скрипалей США ввели в конце августа. Америка, как и большинство западных стран во главе с Великобританией, обвиняют Россию в применении химического оружия в британском Солсбери 4 марта. В Москве данные обвинения отрицают.