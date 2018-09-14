Названы три шага по отказу России от доллара

В последнее время такие призывы звучат всё чаще.

Глава ВТБ Андрей Костин озвучил план, согласно которому Россия может отказаться от американской валюты. Представленная им «дорожная карта» включает в себя три главных пункта, пишут «Известия».

В первую очередь, необходимо перевести расчёты с зарубежными странами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Во-вторых, юридические адреса крупных отечественных холдингов нужно перевести в российскую юрисдикцию. В качестве примера он привёл коллег, зарегистрированных за рубежом, и попавших под американские санкции в апреле этого года.

Наконец, третий пункт, предложенный Костиным, гласит, что размещение еврооблигаций следует перенаправить на российскую площадку.

Напомним, ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что вскоре курс рубля стабилизируется и призвал продавать доллар.