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Константин Большаков
14 Сентября, 2018 08:58
Названы три шага по отказу России от доллара
Андрей Костин.
Источник: Yugopolis.ru
Москва, 14 Сентября - DIXINEWS.
В последнее время такие призывы звучат всё чаще.
Глава ВТБ Андрей Костин озвучил план, согласно которому Россия может отказаться от американской валюты. Представленная им «дорожная карта» включает в себя три главных пункта, пишут «Известия».
В первую очередь, необходимо перевести расчёты с зарубежными странами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Во-вторых, юридические адреса крупных отечественных холдингов нужно перевести в российскую юрисдикцию. В качестве примера он привёл коллег, зарегистрированных за рубежом, и попавших под американские санкции в апреле этого года.
Наконец, третий пункт, предложенный Костиным, гласит, что размещение еврооблигаций следует перенаправить на российскую площадку.
Напомним, ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что вскоре курс рубля стабилизируется и призвал продавать доллар.
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