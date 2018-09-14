Общество

Виктория Грей
14 Сентября, 2018 08:50

На Дальнем Востоке выдано почти 43 тысячи электронных виз

Электронная виза.
Источник: novostivl.ru
#ДальнийВосток

#электроннаявиза

#государства
Владивосток, 14 Сентября - DIXINEWS.

С августа 2017 года для посещения Дальнего Востока выдано 42,9 тысяч электронных виз.

Самыми активными остаются граждане Китая и Японии, которые получили свыше 40,8 тыс. виз (более 32 тыс. - жители КНР и свыше 8,6 тыс. – жители Японии), сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Прилететь по электронной визе на Дальний Восток можно в шесть регионов. С сентября этого года работают шесть воздушных пунктов пропуска. Прибыть можно в аэропорт Владивосток (Кневичи), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). В трёх регионах – Приморском крае, на Камчатке и Сахалине – работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий рог».

Подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 государств. Сделать это необходимо на специализированном сайте за 4 дня до предполагаемого въезда. Выдается такая виза бесплатно, без взимания консульского сбора.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Правительство определило будущее льготного автокредитования
Условия для ведения бизнеса на Дальнем Востоке будут улучшаться
Эксперт назвал миграцию естественным процессом для развития общества
Читайте в рубрике:
МВД раскрыло, когда перейдёт на российские компьютеры и софт
В Рособрнадзоре рассказали об изменении сложности ЕГЭ
В РФ задумали ужесточить антитабачное законодательство

О повреждении сверлом защиты "Союза" стало известно во время работ
Хозяин украденного золотого клада в Курске рассказал, как его нашел
Кто на самом деле отравил Скрипаля?
Трамп посоветовал американцам уповать на небесные силы во время урагана "Флоренс"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От Путина потребовали уволить главу Росгвардии
Севастополь, 14 Сентября, 16:40.
МЧС введёт в Армянске ЧС из-за выброса
Москва, 14 Сентября, 16:30.
МВД раскрыло, когда перейдёт на российские компьютеры и софт
Вашингтон, 14 Сентября, 16:09.
В Facebook рассказали, как соцсеть будет проверять подлинность фото и видео
За рубежом, 14 Сентября, 15:25.
Капитана сборной Хорватии Модрича обвинили в финансовых махинациях
Пермь, 14 Сентября, 15:01.
В Перми почтили память жертв авиакатастрофы 2008 года
Москва, 14 Сентября, 14:23.
В Росгвардии оправдались за вызов Навального на дуэль
Нижний Новгород, 14 Сентября, 14:08.
Зам Никитина потерял должность и попал в поле зрения силовиков
Чайковский, 14 Сентября, 13:31.
На Чайковской птицефабрике озвучили планы по продаже ВТМ
Москва, 14 Сентября, 13:09.
В Рособрнадзоре рассказали об изменении сложности ЕГЭ
Москва, 14 Сентября, 13:07.
В Москве проверять застройщиков будут в 2 раза чаще
Москва, 14 Сентября, 12:52.
ВЦИОМ выяснил, кто поддерживает "сухой закон" и запрет продажи алкоголя до 21 года
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия