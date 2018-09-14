На Дальнем Востоке выдано почти 43 тысячи электронных виз

С августа 2017 года для посещения Дальнего Востока выдано 42,9 тысяч электронных виз.

Самыми активными остаются граждане Китая и Японии, которые получили свыше 40,8 тыс. виз (более 32 тыс. - жители КНР и свыше 8,6 тыс. – жители Японии), сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Прилететь по электронной визе на Дальний Восток можно в шесть регионов. С сентября этого года работают шесть воздушных пунктов пропуска. Прибыть можно в аэропорт Владивосток (Кневичи), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). В трёх регионах – Приморском крае, на Камчатке и Сахалине – работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий рог».

Подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 государств. Сделать это необходимо на специализированном сайте за 4 дня до предполагаемого въезда. Выдается такая виза бесплатно, без взимания консульского сбора.