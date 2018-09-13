В МИД объяснили появление ФСБ в ДНР

Наши спецслужбы появились в Донецке после убийства Захарченко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление сотрудников ФСБ РФ в самопровозглашённой Донецкой народной республике. По её словам, российские силовики прибыли туда по приглашению местных властей.

На ютуб-канале RT опубликована видеозапись брифинга, в ходе которого госпожа Захарова пояснила, что в Донецк из РФ приехали эксперты криминалисты. Они помогут в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко.

- Они будут находиться на этой территории по просьбе местных властей, и будут оказывать им содействие в расследовании теракта, вот и всё, - пояснила представитель министерства иностранных дел России.

Напомним, сотрудники ФСБ прибыли в Донецк 3 сентября. Об убийстве Захарченко стало известно 31 августа. Его временно заменил Денис Пушилин. В ноябре в ДНР пройдут выборы высшего руководства республики.