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Константин Большаков
13 Сентября, 2018 19:26
В МИД объяснили появление ФСБ в ДНР
Сотрудник ФСБ.
Источник: Politeka.net
Москва, 13 Сентября - DIXINEWS.
Наши спецслужбы появились в Донецке после убийства Захарченко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление сотрудников ФСБ РФ в самопровозглашённой Донецкой народной республике. По её словам, российские силовики прибыли туда по приглашению местных властей.
На ютуб-канале RT опубликована видеозапись брифинга, в ходе которого госпожа Захарова пояснила, что в Донецк из РФ приехали эксперты криминалисты. Они помогут в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко.
- Они будут находиться на этой территории по просьбе местных властей, и будут оказывать им содействие в расследовании теракта, вот и всё, - пояснила представитель министерства иностранных дел России.
Напомним, сотрудники ФСБ прибыли в Донецк 3 сентября. Об убийстве Захарченко стало известно 31 августа. Его временно заменил Денис Пушилин. В ноябре в ДНР пройдут выборы высшего руководства республики.
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