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Станислав Сикорский
13 Сентября, 2018 17:11
Сборную РФ может пополнить футболист немецкого клуба
Немецкий футболист Вальдемар Антон.
Источник: rus4all.ru
За рубежом, 13 Сентября - DIXINEWS.
Капитану футбольного клуба "Ганновер" Вальдемару Антону в скором времени могут предоставить российское гражданство для игры за сборную.
Об этом пишет немецкое издание Bild. По заявленной информации, уже проходило соответствующее обсуждение между спортсменом и Российским футбольным союзом.
Также состоялась личная встреча главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова и Антона. По словам футболиста, он готов получить гражданство и стать участником национальной команды.
Стоит отметить, 22-летний футболист стоит на позиции центрального защитника. Он родился в узбекском города Алмалыке. Вальдемар в интервью рассказывал о своих российско-узбекских корнях.
Агент спортсмена Рене Нойнекер отметил сложность выбора.
"У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось. Сборная России тоже заинтересована в нем. Черчесов разговаривал с ним еще перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма", - подчеркнул он.
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