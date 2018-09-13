Сборную РФ может пополнить футболист немецкого клуба

Капитану футбольного клуба "Ганновер" Вальдемару Антону в скором времени могут предоставить российское гражданство для игры за сборную.

Об этом пишет немецкое издание Bild. По заявленной информации, уже проходило соответствующее обсуждение между спортсменом и Российским футбольным союзом.

Также состоялась личная встреча главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова и Антона. По словам футболиста, он готов получить гражданство и стать участником национальной команды.

Стоит отметить, 22-летний футболист стоит на позиции центрального защитника. Он родился в узбекском города Алмалыке. Вальдемар в интервью рассказывал о своих российско-узбекских корнях.

Агент спортсмена Рене Нойнекер отметил сложность выбора.

"У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось. Сборная России тоже заинтересована в нем. Черчесов разговаривал с ним еще перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма", - подчеркнул он.