Спорт

Станислав Сикорский
13 Сентября, 2018 17:11

Сборную РФ может пополнить футболист немецкого клуба

Немецкий футболист Вальдемар Антон.
Источник: rus4all.ru
#сборнаяроссии

#гражданство

#футбол
За рубежом, 13 Сентября - DIXINEWS.

Капитану футбольного клуба "Ганновер" Вальдемару Антону в скором времени могут предоставить российское гражданство для игры за сборную.

Об этом пишет немецкое издание Bild. По заявленной информации, уже проходило соответствующее обсуждение между спортсменом и Российским футбольным союзом.

Также состоялась личная встреча главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова и Антона. По словам футболиста, он готов получить гражданство и стать участником национальной команды.

Стоит отметить, 22-летний футболист стоит на позиции центрального защитника. Он родился в узбекском города Алмалыке. Вальдемар в интервью рассказывал о своих российско-узбекских корнях.

Агент спортсмена Рене Нойнекер отметил сложность выбора.

"У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось. Сборная России тоже заинтересована в нем. Черчесов разговаривал с ним еще перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма", - подчеркнул он.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
УЕФА анонсировала новый клубный турнир
С хоккейным счётом сборная России разгромила сборную Чехии
Черчесов прокомментировал предстоящий матч сборной РФ против турков
Читайте в рубрике:
Россию отказались восстанавливать в Международном союзе биатлонистов
Семак ответил Лукашенко за ходящих на четвереньках «зенитовцев»
Стало известно, кому Усманов продал акции "Арсенала"

Сенатор предложил признать Россию спонсором терроризма за «звуковую атаку» на посольство США на Кубе
Вспышка холеры в Зимбабве: более 20 жертв
Современный и комфортабельный детский сад под Нижним Новгородом оказался в центре скандала
Картины арт-бунтаря Нисского покажут на выставке в Институте русского реалистического искусства
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД объяснили появление ФСБ в ДНР
Воронеж, 13 Сентября, 17:52.
Власти попросили воронежцев не пользоваться автомобилями
Санкт-Петербург, 13 Сентября, 17:18.
В Питере решили, сохранять ли льготы для пенсионеров
За рубежом, 13 Сентября, 17:11.
Сборную РФ может пополнить футболист немецкого клуба
За рубежом, 13 Сентября, 16:32.
Канадские учёные объяснили, как молочные продукты продлевают жизнь
Ростов-на-Дону , 13 Сентября, 16:13.
В ЕР назвали имя кандидата на должность спикера Заксобрания Ростовской области
Москва, 13 Сентября, 16:00.
Московский фестиваль "Круг света" претендует на два новых мировых рекорда
Москва, 13 Сентября, 14:56.
Петров и Боширов признались, что делали в Солсбери (ВИДЕО)
Москва, 13 Сентября, 13:52.
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
За рубежом, 13 Сентября, 13:14.
Эксперты назвали самых богатых исполнителей мира хип-хопа
Омск, 13 Сентября, 13:10.
В Омске назвали дату запуска отопления
Красноярск, 13 Сентября, 12:47.
Красноярцев спросят, нужно ли включить отопление
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия