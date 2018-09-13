Здоровье

Станислав Сикорский
13 Сентября, 2018 16:32

Канадские учёные объяснили, как молочные продукты продлевают жизнь

Молочные продукты.
Источник: mos.news
#Молоко

#улучшениежизни

#учёные
За рубежом, 13 Сентября - DIXINEWS.

Группа канадских специалистов, работающих в Университете Макмастера, провели исследование действия молока на человеческий организм.

Результаты работы учёных обнародовал специализированный журнал Lancet. По данным исследователей, если в день пить молоко три раза, можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперимент длился девять лет. Учёные следили за показателями 137 тысяч человек возрастом от 35 до 70 лет в различных странах.

Наиболее высокую смертность зафиксировали в группе, представители которой игнорировали молочные продукты. Долголетие продемонстрировали люди, потреблявшие молочку хотя бы дважды в день. У них не столь часто встречались проблемы с сердцем и сосудами.

Специалисты обнародовали вывод о пользе молочной продукции. Прежде всего внимание нужно обратить на молоко и йогурты с повышенной жирностью.

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