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Станислав Сикорский
13 Сентября, 2018 16:00
Московский фестиваль "Круг света" претендует на два новых мировых рекорда
Фестиваль "Круг света".
Источник: riamo.ru
Москва, 13 Сентября - DIXINEWS.
Международный фестиваль "Круг" света", проводимый в Москве, вновь станет претендентом на место в Книге рекордов Гиннесса.
Об этом стало известно из заявления президента коммуникационной группы LBL Татьяны Лифантьевой. Как пишет ТАСС, речь идёт о двух категориях.
"Фестиваль "Круг света" уже получил три рекорда Гиннесса. В этом году мы хотим номинироваться еще на два: самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые буду работать одновременно", - подчеркнула Лифантьева.
Фестиваль проведут с 21 по 25 сентября. Организаторы обещают безупречные мероприятия с технической стороны. Так, на Гребном канале появятся 300 фонтанов.
Действие затронет всего семь площадок, включая Театральную площадь, Гребной канал, Музей Победы, музей-заповедник "Царицыно", музей-заповедник "Коломенское", а также концертный зал "Мир" и центр Digital October. Последние два требуют заблаговременной регистрации.
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