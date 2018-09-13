Московский фестиваль "Круг света" претендует на два новых мировых рекорда

Международный фестиваль "Круг" света", проводимый в Москве, вновь станет претендентом на место в Книге рекордов Гиннесса.

Об этом стало известно из заявления президента коммуникационной группы LBL Татьяны Лифантьевой. Как пишет ТАСС, речь идёт о двух категориях.

"Фестиваль "Круг света" уже получил три рекорда Гиннесса. В этом году мы хотим номинироваться еще на два: самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые буду работать одновременно", - подчеркнула Лифантьева.

Фестиваль проведут с 21 по 25 сентября. Организаторы обещают безупречные мероприятия с технической стороны. Так, на Гребном канале появятся 300 фонтанов.

Действие затронет всего семь площадок, включая Театральную площадь, Гребной канал, Музей Победы, музей-заповедник "Царицыно", музей-заповедник "Коломенское", а также концертный зал "Мир" и центр Digital October. Последние два требуют заблаговременной регистрации.