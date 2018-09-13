Петров и Боширов признались, что делали в Солсбери

Мужчины дали первое интервью на камеру.

Александр Петров и Руслан Боширов дали первое интервью журналистам перед видеокамерой, после того, как полиция Великобритании назвала их подозреваемыми в деле по отправлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Видеозапись опубликована каналом RT.

Мужчины признались, что Петров и Боширов – их настоящие фамилии. В марте 2018 года они действительно были в Лондоне, где планировали «оторваться», а в Солсбери заехали по совету друзей. 3 марта шёл сильный снегопад, поэтому приятели решили вернуться туда на следующий день, 4 марта, чтобы посмотреть достопримечательности (в этот же день Скрипалей обнаружили без сознания в городском парке).

Петров и Боширов заявили, что раньше ничего не знали о Сергее Скрипале и не имели с собой флакона от женских духов, где, по заявлению британской стороны, и содержался яд. Они отметили, что на таможне возникли бы вопросы, будь у мужчин с собой женская парфюмерия.

Сами мужчины являются бизнесменами средней руки в фитнес-индустрии, и не знают, кто в действительности мог отравить Скрипалей. В ГРУ Петров и Боширов, по собственному признанию, не работают. Также они потребовали извинений от британской стороны, когда настоящие преступники будут найдены. Сложившуюся ситуацию Петров и Боширов назвали «фантастическим совпадением» и добавили, что хотят, чтобы их оставили в покое.

Напомним, 5 сентября полиция Великобритании опубликовала фотографии Петров и Боширова, назвав их «агентами ГРУ» и обвинив в причастности к отравлению Скрипалей. Накануне, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти нашли Петрова и Боширова и они не связаны с криминалом. Глава государства призвал мужчин выступить в СМИ, чтобы опровергнуть заявления британской стороны.