Политика

Константин Большаков
13 Сентября, 2018 14:56

Петров и Боширов признались, что делали в Солсбери

Руслан Боширов и Александр Петров.
Источник: rt.com
#Скрипаль

#Петров

#Боширов
Москва, 13 Сентября - DIXINEWS.

Мужчины дали первое интервью на камеру.

Александр Петров и Руслан Боширов дали первое интервью журналистам перед видеокамерой, после того, как полиция Великобритании назвала их подозреваемыми в деле по отправлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Видеозапись опубликована каналом RT.

Мужчины признались, что Петров и Боширов – их настоящие фамилии. В марте 2018 года они действительно были в Лондоне, где планировали «оторваться», а в Солсбери заехали по совету друзей. 3 марта шёл сильный снегопад, поэтому приятели решили вернуться туда на следующий день, 4 марта, чтобы посмотреть достопримечательности (в этот же день Скрипалей обнаружили без сознания в городском парке).

Петров и Боширов заявили, что раньше ничего не знали о Сергее Скрипале и не имели с собой флакона от женских духов, где, по заявлению британской стороны, и содержался яд. Они отметили, что на таможне возникли бы вопросы, будь у мужчин с собой женская парфюмерия.

Сами мужчины являются бизнесменами средней руки в фитнес-индустрии, и не знают, кто в действительности мог отравить Скрипалей. В ГРУ Петров и Боширов, по собственному признанию, не работают. Также они потребовали извинений от британской стороны, когда настоящие преступники будут найдены. Сложившуюся ситуацию Петров и Боширов назвали «фантастическим совпадением» и добавили, что хотят, чтобы их оставили в покое.

Напомним, 5 сентября полиция Великобритании опубликовала фотографии Петров и Боширова, назвав их «агентами ГРУ» и обвинив в причастности к отравлению Скрипалей. Накануне, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти нашли Петрова и Боширова и они не связаны с криминалом. Глава государства призвал мужчин выступить в СМИ, чтобы опровергнуть заявления британской стороны.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Племянница Скрипаля призналась, что знает Петрова и Боширова
Путин заявил, что «отравители» Скрипалей найдены
Помощник Путина ответил на вопрос о деле Скрипалей
Читайте в рубрике:
Россия и Япония решили помириться
«Народный губернатор» Губарев возвращается в ДНР
В Кремле похвалили главу Росгвардии за вызов на дуэль Навального

Штрафы хотят ввести за курение возле подъездов
Россия намерена бороться за Бутину и Вышинского с помощью Совета Европы
Усэйн Болт устроил забег в невесомости
Здание администрации в поселке в Иркутской области сгорело дотла
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петров и Боширов признались, что делали в Солсбери (ВИДЕО)
Москва, 13 Сентября, 13:52.
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
За рубежом, 13 Сентября, 13:14.
Эксперты назвали самых богатых исполнителей мира хип-хопа
Омск, 13 Сентября, 13:10.
В Омске назвали дату запуска отопления
Красноярск, 13 Сентября, 12:47.
Красноярцев спросят, нужно ли включить отопление
За рубежом, 13 Сентября, 12:43.
Учёные представили древнейший в мире рисунок
Новосибирск, 13 Сентября, 12:25.
В Новосибирске починили самую длинную улицу
Москва, 13 Сентября, 12:18.
В РФ задумали ужесточить антитабачное законодательство
Брюссель, 13 Сентября, 12:07.
Евросоюз опять продлил санкции против России
Санкт-Петербург, 13 Сентября, 11:48.
Иностранным болельщикам могут дать безвиз в Петербург на Евро-2020
Ростов-на-Дону , 13 Сентября, 11:26.
Стало известно, когда в Ростове откроют интерактивный музей "Россия - моя история"
Волгоград, 13 Сентября, 10:57.
В Волгограде рассказали, каким будет иконостас Александро-Невского собора
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия