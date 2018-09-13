Культура

Станислав Сикорский
13 Сентября, 2018 13:14

Эксперты назвали самых богатых исполнителей мира хип-хопа

Jay-Z на сцене.
Источник: kubnews.ru
#рейтинг

#современнаямузыка

#артисты
За рубежом, 13 Сентября - DIXINEWS.

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей в жанре рэпа и хип-хопа.

Лидером в списке значится американский музыкант Шон Картер, известный миру как Jay-Z. В течение последнего года его доход составил 76,5 миллиона долларов.

Не так давно рэпер вместе с женой Бейонсе выпустил альбом Everything Is Love. После этого начался большой тур в его поддержку On The Run II. Оба события имели большой успех у фанатов.

Вторую строку в рейтинге отвели исполнителю Шону Комбсу - P. Diddy. В предыдущие три года он раз за разом становился лидером списка Forbes. Его доход за вышеупомянутый период достиг 64 миллионов долларов. Рэпер развивает собственный бизнес по продаже алкоголя и других напитков - водки Ciroc, текилы DeLeón и щелочной воды Aquahydrate.

В тройку лидеров вошёл Кендрик Ламар с прибылью в 58 миллионов долларов. Он регулярно сотрудничает с Nike и American Express.

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