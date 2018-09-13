|
Константин Большаков
13 Сентября, 2018 13:52
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
Госдума.
Источник: News.vse42.ru
Москва, 13 Сентября - DIXINEWS.
Ранее его предложил ввести глава государства.
В четверг, 13 сентября, депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста (под ним понимается возраст за 5 лет до пенсии).
Как пишет «Интерфакс», в документе предлагается штрафовать нарушителей на сумму до 200 тысяч рублей или дохода за 18 месяцев, либо присуждать до 360 часов обязательных работ.
Напомним, с подобной инициативой в конце августа выступил президент России Владимир Путин. В обращении к россиянам он анонсировал меры по смягчению пенсионной реформы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия