Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Ранее его предложил ввести глава государства.

В четверг, 13 сентября, депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста (под ним понимается возраст за 5 лет до пенсии).

Как пишет «Интерфакс», в документе предлагается штрафовать нарушителей на сумму до 200 тысяч рублей или дохода за 18 месяцев, либо присуждать до 360 часов обязательных работ.

Напомним, с подобной инициативой в конце августа выступил президент России Владимир Путин. В обращении к россиянам он анонсировал меры по смягчению пенсионной реформы.