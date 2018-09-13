Власть

Константин Большаков
13 Сентября, 2018 13:52

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Госдума.
Источник: News.vse42.ru
#ГосДума

#пенсии

#реформа
Москва, 13 Сентября - DIXINEWS.

Ранее его предложил ввести глава государства.

В четверг, 13 сентября, депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста (под ним понимается возраст за 5 лет до пенсии).

Как пишет «Интерфакс», в документе предлагается штрафовать нарушителей на сумму до 200 тысяч рублей или дохода за 18 месяцев, либо присуждать до 360 часов обязательных работ.

Напомним, с подобной инициативой в конце августа выступил президент России Владимир Путин. В обращении к россиянам он анонсировал меры по смягчению пенсионной реформы.

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