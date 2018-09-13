Технологии и наука

Станислав Сикорский
13 Сентября, 2018 12:43

Учёные представили древнейший в мире рисунок

Древнейший рисунок, сделанный человеком.
Источник: naked-science.ru
#археологи

#учёные

#история
За рубежом, 13 Сентября - DIXINEWS.

Международному коллективу учёных удалось обнаружить древнейший из существующих в современном мире рисунков.

Соответствующую информацию обнародовали в научном журнале Nature. Рисунок сделан около 73 тысяч лет назад. "Холстом" автору послужил кусок силкрита.

Находку сделали в пещере Бломбос. Она располагается на территории Южноафриканской республики. Внешне рисунок сравнили с хэштегом. Исследователи предположили, что обнаружили лишь часть большого изображения.

Более глубокий анализ определил, что древний художник пользовался предположительно острым куском охры, так как рисунок сделан оксидом железа.

Учёные выдвинули версию, что кусок солкрита с рисунком - часть жернова. На нём могли перетирать охру в порошок.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Учёные Кембриджа выяснили "безопасную" для человека дозу алкоголя
Учёные объяснили, когда россиянам наблюдать крупнейшее затмение Луны
Учёные вычислили примерный период гибели океанов из-за углекислого газа
Читайте в рубрике:
В Роскосмосе объяснили ситуацию с "преднамеренной" пробоиной на МКС
НИТУ "МИСиС" и CERN открыли набор на уникальный курс для физиков и инженеров
Эксперты озвучили, сколько денег россияне теряют из-за кибермошенников

Картины арт-бунтаря Нисского покажут на выставке в Институте русского реалистического искусства
Современный и комфортабельный детский сад под Нижним Новгородом оказался в центре скандала
Мясо курицы может исчезнуть с российских прилавков
На МКС устроили вечеринку в честь дня рождения дочери космонавта Артемьева
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петров и Боширов признались, что делали в Солсбери (ВИДЕО)
Москва, 13 Сентября, 13:52.
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
За рубежом, 13 Сентября, 13:14.
Эксперты назвали самых богатых исполнителей мира хип-хопа
Омск, 13 Сентября, 13:10.
В Омске назвали дату запуска отопления
Красноярск, 13 Сентября, 12:47.
Красноярцев спросят, нужно ли включить отопление
За рубежом, 13 Сентября, 12:43.
Учёные представили древнейший в мире рисунок
Новосибирск, 13 Сентября, 12:25.
В Новосибирске починили самую длинную улицу
Москва, 13 Сентября, 12:18.
В РФ задумали ужесточить антитабачное законодательство
Брюссель, 13 Сентября, 12:07.
Евросоюз опять продлил санкции против России
Санкт-Петербург, 13 Сентября, 11:48.
Иностранным болельщикам могут дать безвиз в Петербург на Евро-2020
Ростов-на-Дону , 13 Сентября, 11:26.
Стало известно, когда в Ростове откроют интерактивный музей "Россия - моя история"
Волгоград, 13 Сентября, 10:57.
В Волгограде рассказали, каким будет иконостас Александро-Невского собора
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия