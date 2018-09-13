Учёные представили древнейший в мире рисунок

Международному коллективу учёных удалось обнаружить древнейший из существующих в современном мире рисунков.

Соответствующую информацию обнародовали в научном журнале Nature. Рисунок сделан около 73 тысяч лет назад. "Холстом" автору послужил кусок силкрита.

Находку сделали в пещере Бломбос. Она располагается на территории Южноафриканской республики. Внешне рисунок сравнили с хэштегом. Исследователи предположили, что обнаружили лишь часть большого изображения.

Более глубокий анализ определил, что древний художник пользовался предположительно острым куском охры, так как рисунок сделан оксидом железа.

Учёные выдвинули версию, что кусок солкрита с рисунком - часть жернова. На нём могли перетирать охру в порошок.