Общество

Станислав Сикорский
13 Сентября, 2018 12:18

В РФ задумали ужесточить антитабачное законодательство

Запрет на курение.
Источник: bytrf.ru
#курение

#штрафы

#законопроект
Москва, 13 Сентября - DIXINEWS.

В России могут ввести дополнительные штрафы против любителей никотина.

В российском парламенте зарегистрировали законопроект, учреждающий штрафные санкции за курение у подъездов жилых домов. Размер их достигает полутора тысячи рублей.

По информации группы сенаторов, подавших документ в Госдуму, отсутствие в антитабачном законодательстве курения у подъездов - пробел.

Инициатива обрисовывает новую запретную зону для курильщиков. Согласно закону, штраф принесёт курение в радиусе ближе десяти метров от подъезда. Действующие правила лишь запрещают "дымить" в подъездах, подвалах, лифтах, чердаках, лестницах.

Сенаторы полагают, что многие жильцы наблюдают соседей-курильщиков у подъезда и вынуждены дышать сигаретным дымом. Особенно это вредит жильцам первых этажей.

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