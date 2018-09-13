В РФ задумали ужесточить антитабачное законодательство

В России могут ввести дополнительные штрафы против любителей никотина.

В российском парламенте зарегистрировали законопроект, учреждающий штрафные санкции за курение у подъездов жилых домов. Размер их достигает полутора тысячи рублей.

По информации группы сенаторов, подавших документ в Госдуму, отсутствие в антитабачном законодательстве курения у подъездов - пробел.

Инициатива обрисовывает новую запретную зону для курильщиков. Согласно закону, штраф принесёт курение в радиусе ближе десяти метров от подъезда. Действующие правила лишь запрещают "дымить" в подъездах, подвалах, лифтах, чердаках, лестницах.

Сенаторы полагают, что многие жильцы наблюдают соседей-курильщиков у подъезда и вынуждены дышать сигаретным дымом. Особенно это вредит жильцам первых этажей.