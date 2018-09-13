Экономика

Константин Большаков
13 Сентября, 2018 12:07

Евросоюз опять продлил санкции против России

Евросоюз.
Источник: Belvpo.com
#ЕвроСоюз

#санкции

#Крым
Брюссель, 13 Сентября - DIXINEWS.

Ранее США ввели новые ограничительные меры.

Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода. Об этом говорится на сайте Совета ЕС. Ограничения будут действовать в отношении 155 физических лиц и 44 компаний как минимум до 15 марта 2019 года.

Как говорится в документе, опубликованном Евросоюзом, санкции связаны с присоединением Крыма к Российской Федерации. Аналогичные санкции действуют и со стороны США, однако в Вашингтоне недавно ввели ещё один пакет реструктивных мер из-за дела Скрипаля.

Напомним, впервые ЕС ввёл санкции против РФ в марте 2014 года, сразу же после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров вошёл в состав России.

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