Следователи допросили бывшего главу МЧС Пучкова

В ведомстве продолжаются масштабные проверки после кемеровской трагедии.

Бывший министр чрезвычайных ситуаций России Владимир Пучков был вызван на допрос в следственный комитет РФ. Об этом сообщил телеканал «РЕН-ТВ». Некогда главного спасателя страны допрашивали по делу о злоупотреблении полномочиями.

Отмечается, что уголовное дело завели в апреле 2018 года, но пока неизвестно, кто проходит фигурантом по нему и с каким инцидентом связано расследование. При этом Пучков проходит по делу свидетелем. Ради свидетельских показаний правоохранители и вызывали его. Позднее эту информацию прокомментировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, заявив, что Пучкова на допрос не вызывали.

Напомним, что силовики заинтересовались МЧС после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, когда погибли 60 человек. В процессе проверок правоохранительные органы обнаружили ряд нарушений в спасательном ведомстве.