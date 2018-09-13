Силовые структуры

Константин Большаков
13 Сентября, 2018 09:44

Следователи допросили бывшего главу МЧС Пучкова

Владимир Пучков.
Источник: Vistanews.ru
#Пучков

#МЧС

#СКР
Москва, 13 Сентября - DIXINEWS.

В ведомстве продолжаются масштабные проверки после кемеровской трагедии.

Бывший министр чрезвычайных ситуаций России Владимир Пучков был вызван на допрос в следственный комитет РФ. Об этом сообщил телеканал «РЕН-ТВ». Некогда главного спасателя страны допрашивали по делу о злоупотреблении полномочиями.

Отмечается, что уголовное дело завели в апреле 2018 года, но пока неизвестно, кто проходит фигурантом по нему и с каким инцидентом связано расследование. При этом Пучков проходит по делу свидетелем. Ради свидетельских показаний правоохранители и вызывали его. Позднее эту информацию прокомментировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, заявив, что Пучкова на допрос не вызывали.

Напомним, что силовики заинтересовались МЧС после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, когда погибли 60 человек. В процессе проверок правоохранительные органы обнаружили ряд нарушений в спасательном ведомстве.

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