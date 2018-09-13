Армия и оружие

Константин Большаков
13 Сентября, 2018 09:24

Путин рассказал, хочет ли Россия войны

Сергей Шойгу и Владимир Путин на манёврах "Восток-2018".
Источник: kremlin.ru
#Путин

#военныеучения
Забайкальский край, 13 Сентября - DIXINEWS.

Страна проводит крупнейшие военные учения в новейшей истории.

Президент РФ Владимир Путин посетил манёвры «Восток-2018» на полигоне Цукол в Забайкальском крае. В совместных с Китаем и Монголией учениях принимают участие порядка 300 тысяч военнослужащих, сообщили в пресс-службе Кремля.

Посещая полевой смотр войск, главнокомандующий обратился к военным с приветственным словом. Как отметил Путин, Россия – миролюбивое государство, «у нас нет и не может быть агрессивных планов», а внешняя политика нашей страны направлена «на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы».

- Но наш долг перед Россией - обращаюсь сейчас к российским военнослужащим - наш долг перед нашей страной, Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны, а если потребуется - и поддержать союзников, - добавил президент и поблагодарил всех участников манёвров за добросовестную службу, профессионализм и выучку.

Напомним, учения «Восток-2018» проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 15 сентября.

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