Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова

Может быть, теперь страсти утихнут.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором прокомментировал конфликт между бойцом UFC из Дагестана Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати. При этом ролик появился в официальном инстаграме самого Тимати.

- Братки мои дагестанцы, не обижайте друг друга, - сказал Кадыров. – Хабиб с Тимати поймут.

Вместо конфликтов глава Чечни призвал дагестанцев развивать туризм и «жить дружно».

По словам Кадырова, Нурмагомедов резко отреагировал на слова Тимати и Егора Крида, концерт последнего отменили в Дагестане, из-за того, что сгоняет вес и нервничает. У спортсмена, напомним, в октябре бой с легендой UFC Конором Макгрегором.