|
Константин Большаков
13 Сентября, 2018 08:49
Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова
Рамзан Кадыров и Тимати.
Источник: Woman.ru
Грозный, 13 Сентября - DIXINEWS.
Может быть, теперь страсти утихнут.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором прокомментировал конфликт между бойцом UFC из Дагестана Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати. При этом ролик появился в официальном инстаграме самого Тимати.
- Братки мои дагестанцы, не обижайте друг друга, - сказал Кадыров. – Хабиб с Тимати поймут.
Вместо конфликтов глава Чечни призвал дагестанцев развивать туризм и «жить дружно».
По словам Кадырова, Нурмагомедов резко отреагировал на слова Тимати и Егора Крида, концерт последнего отменили в Дагестане, из-за того, что сгоняет вес и нервничает. У спортсмена, напомним, в октябре бой с легендой UFC Конором Макгрегором.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия