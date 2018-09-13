Власть

Константин Большаков
13 Сентября, 2018 08:49

Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова

Рамзан Кадыров и Тимати.
Источник: Woman.ru
#Кадыров

#Тимати

#Нурмагомедов
Грозный, 13 Сентября - DIXINEWS.

Может быть, теперь страсти утихнут.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором прокомментировал конфликт между бойцом UFC из Дагестана Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати. При этом ролик появился в официальном инстаграме самого Тимати.

- Братки мои дагестанцы, не обижайте друг друга, - сказал Кадыров. – Хабиб с Тимати поймут.

Вместо конфликтов глава Чечни призвал дагестанцев развивать туризм и «жить дружно».

По словам Кадырова, Нурмагомедов резко отреагировал на слова Тимати и Егора Крида, концерт последнего отменили в Дагестане, из-за того, что сгоняет вес и нервничает. У спортсмена, напомним, в октябре бой с легендой UFC Конором Макгрегором.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Кадыров не пожалел о смерти сенатора США Маккейна
Минтранс поддержал идею Кадырова на 1 трлн рублей
Кадыров поведал, как бороться с коррупцией
Читайте в рубрике:
«Почта России» будет проводить медосмотры
Путин остался крайне недоволен министром Орешкиным
Жириновский избил москвича на митинге

Ловушка для сбора пластика отправилась в океан к мусорному острову
Автобус упал в пропасть в Индии: погибли десятки паломников
Путин обратился к «отравителям» Скрипалей
Эксклюзивное интервью с Шульгиным по итогам брифинга в Гааге
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, хочет ли Россия войны
Новосибирск, 13 Сентября, 09:10.
В Новосибирске раскрыли, как пройдёт "Кросс наций-2018"
Грозный, 13 Сентября, 08:49.
Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова
Москва, 12 Сентября, 19:03.
Племянница Скрипаля призналась, что знает Петрова и Боширова
Москва, 12 Сентября, 17:08.
В РФ предложили утвердить дуэльный кодекс для сражений на пистолетах и саблях
Лондон, 12 Сентября, 16:56.
СМИ обнародовали подробности аукциона с уникальной записью Дэвида Боуи
Москва, 12 Сентября, 16:23.
Эксперты могут проверить возрастную маркировку книг Маяковского, Есенина, Бродского
Казань, 12 Сентября, 15:09.
Власти Татарстана ввели карантин из-за бешенства
Пермь, 12 Сентября, 14:51.
Осуждён пермский публицист Роман Юшков
Минск, 12 Сентября, 14:45.
БПЦ отрегировала на назначение в Константинополе киевских экзархов
Нижний Новгород, 12 Сентября, 14:33.
Китай создаст производство в Нижегородской области за 12 млрд рублей
Чайковский, 12 Сентября, 14:09.
На Чайковском мясокомбинате назвали дату завершения полевых работ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия