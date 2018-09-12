Политика

Константин Большаков
12 Сентября, 2018 19:03

Племянница Скрипаля призналась, что знает Петрова и Боширова

Виктория Скрипаль.
Источник: News.yandex.ru
#Скрипаль

#Великобритания

#Лондон
Москва, 12 Сентября - DIXINEWS.

Ранее глава государства призвал их выступить в СМИ.

Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктория заявила, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон подозревает их в покушении на бывшего полковника ГРУ и его дочь.

- Через свои источники я знаю, что это простые люди, - передаёт «Интерфакс» слова Виктории Скрипаль. – Работа Петрова даже близко не связана с госслужбой.

Скрипаль заявила, что сами Петров и Боширов, а также их близкие в шоке от происходящего, и назвала версию Лондона фейком. При этом женщина утверждает, что Александр Петров даже не похож на того человека, что представлен британской полицией на фотографии, и во время покушения на Сергея Скрипаля не был в Великобритании.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, признался, что власти нашли Петрова и Боширова и это обычные гражданские люди. Глава государства призвал их выступить в СМИ и опровергнуть версию Лондона о причастности мужчин к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в марте 2018 года.

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